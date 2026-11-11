Невеликий сюрприз для водіїв: ціни на пальне 11 листопада синхронно знизилися

Ціни на пальне 11 листопада / © pexels.com

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У середу, 11 листопада, українські заправки знову змінили ціни на пальне. Та цього разу бензин навіть неочікувано здешевшав. Водночас вартість автогазу синхронно пішла вгору. Розповідаємо про актуальні ціни на заправках.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Ціни на бензин в Україні 11 листопада: де можна найдешевше заправитися

Мережа OKKO зменшила вартість усіх марок бензину на 1,00 грн/л. UPG також зменшила ціни на всі пропозиції на 1-2 гривні. Відкоригувала прайси й державна «Укрнафта», де фірмовий А-95 Energy здешевшав на 1,00 грн/л, а стандартний А-95 відтепер відпускають по 87,90 грн/л.

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Автогаз дорожчає. Блакитне пальне зросло у ціні одразу в кількох провідних мережах. Зокрема, на OKKO цінник піднявся до 62,90 грн/л, у мережі WOG — до 62,50 грн/л, а на заправках «Укрнафти» — до 59,90 грн/л.

Після вчорашнього корегування цін мережа WOG вирішила не змінювати вартість бензину. Аналогічної позиції дотримується й SOCAR.

Вартість дизелю тимчасово стабілізувалася. Пальне не стрибає в ціні протягом двох діб.

Ціни на бензин, дизель і газ: детальний огляд заправок

OKKO

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Бензин Pulls 100: 101,90 грн

Бензин Pulls 95: 94,90 грн

Бензин А-95 Євро: 91,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 62,90 грн

WOG

Бензин 100: 101,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн

Бензин 95 Євро: 91,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 62,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДП NANO Extro: 110,00 грн

ДП NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 59,90 грн

UPG

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Бензин UPG 100: 98,90 грн

Бензин UPG 95: 90,90 грн

Бензин A-95: 87,90 грн

ДП upgDIESEL: 105,90 грн

ДП EURO DIESEL: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

Скільки може коштувати дизель взимку

Нагадаємо, у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости й сягнути 115–120 грн за літр за базовим прогнозом, а за негативного сценарію — наблизитися до 140–145 грн.

Водночас бензин, за оцінками генерального директора Prime Group та паливного експерта Дмитра Льоушкіна, коштуватиме орієнтовно на 10 грн дешевше за дизель.

Ключовими факторами зростання цін експерт називає підвищення акцизів, військові конфлікти, коливання котирувань гривні, вартість нафти, податкові зміни та загальну ситуацію на світовому ринку. Окрім того, очікуються важка зима й протидія РФ, що також тиснуть на міжнародні котирування.

Сценарій із ціною 140–145 грн за літр Льоушкін вважає менш реалістичним і можливим лише у разі орієнтира на поточні європейські пікові показники, які наразі сягають 2,8–2,9 євро за літр. За його словами, позначка у 115–120 грн/л є найбільш імовірною для зимового періоду.

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