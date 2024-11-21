Невисокий попит: в Україні знижують ціни на продукт з борщового набору

В Україні знижують ціни на моркву.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Як зазначають виробники, попит на моркву сьогодні залишається досить невисоким: оптові компанії закуповують її згідно із запитами на продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін.

"Так, на сьогоднішній день виробники відвантажують моркву по 15-23 грн/кг (0,36-0,56 доларів/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій овочів, що в середньому на 21% дешевше ніж тижнем раніше. Причиною зниження цін на коренеплоди експерти проекту називають сезонне збільшення пропозиції на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію. Прагнучи активізувати продажі, фермери змушені переглядати відпускні ціни на моркву у бік зниження", – зазначають у EastFruit.

Водночас, незважаючи на цінове зниження, сьогодні морква в Україні коштує в середньому в 2,4 рази дорожче за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, раніе експерти розповіли, чого очікувати українцям від цін на продукти. Зокрема, про причини зростання вартості деяких популярних з них розповів економіст та член ради НБУ України Василь Фурман.

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