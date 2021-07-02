Неврожай, посуха та крадіжки: депутати хочуть страхувати українських фермерів

Йдеться про відшкодування 60% страхових виплат із бюджетних коштів.

Українських фермерів будуть страхувати від неврожаю та крадіжок.

Законопроєкт ухвалила Верховна Рада, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Документ передбачає запровадження нового виду договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Йдеться про відшкодування 60% страхових виплат із бюджетних коштів.

Серед обставин, за які планують виплачувати таку страховку, - це вимерзання, буря, зливи, посуха, розвиток хвороб і шкідників, а також крадіжки. Цим законом народні депутати хочуть підтримати аграріїв у боротьбі з непередбачуваними обставинами та продовжити розвиток аграрного сектора.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує ввести новий податок на землю в Україні. Розмір податку буде залежати від нормативної грошової оцінки і буде розраховуватися за формулою - з урахуванням коефіцієнту індексації. Ті ділянки, які не матимуть грошової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною державною ставкою.

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