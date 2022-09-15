Невтішний прогноз для українців: що буде з цінами наступного року

За пронозами урядовців, наступного року ціни зростуть на 30%. Щодо інфляція, вона залишатиметься високою, але її зростання сповільниться.

Як пояснили у Кабміні, у наступному році цінова динаміка на споживчому ринку буде формуватися під дією різноспрямованих чинників, що вплине на зростання цін.

Такий прогноз закладений у проєкті закону про державний бюджет на 2023 (№8000).

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"З одного боку, запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на комунальні послуги, зниження світових цін енергоносії, пригнічений споживчий попит стримуватимуть динаміку споживчих цін. З іншого боку, суттєвий вплив на динаміку цін матимуть фактори пропозиції та витратні чинники – зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції, ускладнення логістичних шляхів, лаговий вплив від зростання цін виробників. Поступове відновлення експорту також здійснюватиме тиск на зростання цін на товари, що торгуються, у бік паритету із світовими цінами", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік. У проєкті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки й оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

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