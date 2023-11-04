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Неякісні бронежилети та шоломи: постачальник поверне Міноборони майже 400 мільйонів гривень

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Неякісні бронежилети та шоломи: постачальник поверне Міноборони майже 400 мільйонів гривень

Бронежилети для ЗСУ / Фото: Офіс генерального прокурора

Партії не проходили балістичні випробування.

Іноземний постачальник поверне Міністерству оборони України майже 400 мільйонів гривень. Все через неякісні бронежилети та шоломи, які були закуплені для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Як зазначають, відповідне рішення ухвалив арбітражний суд.

"Загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 мільйонів євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань - у євро", - мовиться у повідомленні.

Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення Міноборони придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування - Міноборони не приймало їх", - вказано у повідомленні.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Нагадаємо, жінки однієї з військових частин ЗСУ випробовують дві моделі бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною.

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Дата публікації
Перегляди
667
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