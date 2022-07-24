"Нездійсненна мрія": Милованов розповів, чи повернеться курс долара до довоєнного рівня

За словами ексміністра, в Україні зараз – дефіцит бюджету, і частина цього дефіциту покривається емісією, тобто друкарським станком.

Ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що курс долара щодо гривні уже ніколи не повернеться до довоєнного рівня.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Це нездійсненна мрія. Курсу по 29 більше не буде", – наголосив Милованов.

Реалістичним він вважає повернення курсу долара до 36 грн.

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"Зараз готівковий курс я бачив 39,5. Може бути здійсненною мрією, що він повернеться наприклад до 36 – офіційного курсу Нацбанку. Особливо це станеться, якщо наприклад піде експорт зерна відповідно до угоди про розблокування портів. Або значно збільшиться міжнародна фінансова допомога, або достатньо швидко закінчиться війна. Якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав", – каже ексміністр.

Милованов пояснив, що війна вимагає значних витрат, тому виникає дефіцит бюджету.

"Війна – це дуже дорого, є бюджетний дефіцит і частина цього дефіциту покривається емісією, тобто друкарським станком", – підсумував він.

Нагадаємо, що Нацбанк підвищив курс долара на 25%: як це вплине на економіку України і що буде з цифрами в обмінниках.

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