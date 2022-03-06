Нічний переполох: росіянам за кордоном радять терміново знімати готівку через відключення від Visa та Mastercard

Нічний переполох: росіянам за кордоном радять терміново знімати готівку через відключення від Visa та Mastercard

Російські банківські картки не працюватимуть за кордоном, а всередині РФ не здійснюватимуться транзакції.

Visa та Mastercard призупиняють свою роботу в Росії. Це означає, що картки російських банків, підключені до цих міжнародних платіжних систем, не працюватимуть ні в Росії, ні за кордоном. Також на території РФ не можна буде ні зняти готівку, ні розрахуватися в супермаркетах картками іноземних банків, підключених до Visa та Mastercard.

Платіжні картки поки що працюють на території РФ. На відключення піде кілька днів.

У російському "Альфа-Банку" прогнозують, що днів три точно все буде працювати. Потім картки продовжать працювати на території РФ, а за кордоном – ні. Тому "тим, хто зараз перебуває за кордоном, рекомендуємо зняти готівку".

У "Сбербанку Росії" також переконують, що картки продовжать працювати на території РФ, а за її межами – ні. Також не можна буде робити поккупки в іноземних інтернет-магазинах чи зробити грошовий переказ за кордон.

У Росії раніше створили внутрішню платіжну систему "Мир". От до неї і підключать усіх російських клієнтів замість Visa та Mastercard. Крім РФ, "Мир" ще частково приймають у Туреччині, ОАЕ, В'єтнамі, Вірменії, Білорусі, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані, на Кіпрі.

Тож росіянам, які їдуть за кордон (якщо буде чим, враховуючи масове закриття неба для них), потрібно буде з собою везти або готівку (до речі, більше 10 тисяч доларів відтепер вивозити за межі РФ не можна), або ж мати картку, що підключена до іншої платіжної системи, яка ще їх не відключила.