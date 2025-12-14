© pixabay.com

Реклама

Для населення 2026 року діятиме один основний тариф на електроенергію, два спеціальні та один пільговий. Під основним мається на увазі стандартна вартість — 4,32 грн/кВт⋅год. Цю суму сплачують всі споживачі зі стандартними лічильниками, а також багатозонними, які не запрограмовані на розподіл.

Деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання.

Як працює нічний тариф

День (07:00–23:00) — тариф становить 4,32 грн/кВт-год

Ніч (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тож вартість зменшується до 2,16 грн/кВт-год

Якщо тризонний лічильник, то в межах тарифу зберігається наступний розподіл:

Реклама

6,48 грн/кВт⋅год під час споживання від 8:00 до 11:00 години, а також у проміжку від 20:00 до 22:00

стандартна вартість від 7:00 до 8:00, від 11:00 до 20:00 та від 22:00 до 23:00 години

1,73 грн/кВт⋅год — у період від 23:00 до 07:00

При споживанні до 2000 кіловатів на місяць тариф становить 2,64 грн/кВт·год, а понад вказаний ліміт — повну вартість.

Раніше повідомлося, що після завершення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електрику буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після завершення війни.