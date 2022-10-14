Нідерланди допоможуть Україні пережити зиму: виділять €70 млн на опалювальний сезон

Нідерланди планують виділити 70 мільйонів євро, щоб допомогти Україні забезпечити нормальний опалювальний сезон.

Про це міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер написала у сервісі мікроблогів Twitter.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022

“З наближенням зими проблеми українців тільки посилюються. Будинки, водогін та опалення потребують термінового ремонту. Я оголосила Світовому банку, що Нідерланди готові виділити 70 мільйонів євро спеціально на цю зиму”, - написала вона.

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Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін. Він почнеться як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону складає 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%.

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