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Нідерланди допоможуть Україні пережити зиму: виділять €70 млн на опалювальний сезон

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Нідерланди допоможуть Україні пережити зиму: виділять €70 млн на опалювальний сезон

Фото: УНІАН

Нідерланди планують виділити 70 мільйонів євро, щоб допомогти Україні забезпечити нормальний опалювальний сезон.

Про це міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер написала у сервісі мікроблогів Twitter.

“З наближенням зими проблеми українців тільки посилюються. Будинки, водогін та опалення потребують термінового ремонту. Я оголосила Світовому банку, що Нідерланди готові виділити 70 мільйонів євро спеціально на цю зиму”, - написала вона.

Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без жодних перенесень та змін. Він почнеться як тільки протягом 3 днів середньодобова температура буде нижче +8 °C. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону складає 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%. 

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Перегляди
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