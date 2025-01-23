Ніхто крім нас це б не зробив: «Автомагістраль-Південь» побудувала лінію оброни на межі Дніпропетровщини і Донеччини (ВІДЕО)

Компанія «Автомагістраль-Південь» повідомила, що завершує будівництво лінії оборони на межі Донеччини і Дніпропетровщину. Більшість ВОПів вже готові, решта на фінішному етапі.

Лінія включає понад 10 кілометрів захищених від FPV-дронів тунелів, які з’єднують вогневі споруди (ВС), уніфіковані фортифікаційні споруди (УФС) та командно-спостережні пункти (КСП).

Як заявляє компанія, на об’єкті працює майже 500 працівників та понад 100 одиниць техніки. Роботи тривають і вдень, і вночі.«До лінії бойових дій залишаються лічені кілометри – завершувати роботу доводиться під артилерійськими обстрілами та скидами з дронів (встановили РЄБ, але допомагає не завжди). Є поранені працівники. Пошкоджена техніка, яку під час ударів не має де сховати».

«На реалізацію проєкту нам відвели нереально обмежений час. Фортифікації були потрібні «на вчора». Але компанія впоралась. Було влаштовано містечко для розміщення 500 працівників, мобілізована і доставлена на об’єкт техніка, понад 5 тисяч (!) бетонних елементів, сотні тонн металевих конструкцій, сотні кубів пиломатеріалів. Незважаючи на неймовірні темпи, ми завжди на кожному етапі будівництва жорстко контролювали якість та дотримання технології. Оцінка результатів нашої роботи військовим керівництвом максимально позитивна», - зазначається у повідомлені.

«Держава поставила нам завдання, ми його виконали. Величезні об’єми, жорсткі вимоги, обмежений час. Ніхто інший крім «Автомагістраль-Південь» це б не зробив. Це добре, що у держави є національний підрядник, якому можна поставити завдання будь-якої складності, знаючи, що він впорається. Іноземні підрядники ще у перші дні війни покидали об’єкти і розбіглися. Ми компанія, яка не відділяє себе від країни, яка працює на країну. І якщо країні це потрібно, ми будемо працювати в декількох кілометрах від лінії фронту. Я думаю, це важливо пам’ятати і цінувати», - зазначає генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

Нагадаємо, в кінці минулого року «Автомагістраль-Південь» повідомила, що компанії поставили термінове завдання побудувати лінію оборони на Покровському напрямку довжиною декілька десятків кілометрів з повністю перекритими траншеями. «Ми єдина велика будівельна компанія, яка погодилась працювати на Покровському напрямі. Не отримавши ані копійки авансу, ми інвестували сотні мільйонів гривень у виробництво бетонних та металевих конструкцій», - заявив Микола Тимофеєв.