Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так відновлювати енергосистему, як українські – ексзаступник міністра

Ніхто з європейських енергетиків не зміг би так працювати над відновленням енергосистеми, як українські фахівці.

Про це заявив колишній заступник міністра енергетики України Олексій Рябчин.

Він пояснив, що не можна швидко відновити енергосистему, яка постраждала внаслідок масованих атак, бо є багато процесів, яким потрібен час.

«Це потребує часу, зусиль, грошей, людей, які це певним чином монтують, а потім цим керують. Це складні процеси. І, повірте, я спілкуюсь з багатьма енергетиками європейськими – ніхто б такого не зробив, як роблять наші українці», - сказав колишній заступник міністра енергетики.

Рябчин підкреслив, що зараз йде перебудова енергосистеми у надзвичайно складних військових умовах.

Він також додав, що треба бути вдячними міжнародним партнерам, які допомагають обладнанням та кредитами.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.