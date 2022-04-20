Німеччина до кінця року хоче відмовитись від російської нафти

Німеччина до кінця року хоче відмовитись від російської нафти

Німеччина до кінця 2022 року хоче повністю відмовитись від російської нафти.

Також до літа ця країна хоче на 50% зменшити закупівлю нафти у держави-окупантки.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.

"Так, Німеччина також повністю припиняє імпорт російських енергоносії. Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, за цим піде і газ у рамках спільної європейської дорожньої карти", - наголосила Бербок.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти Росії готує Євросоюз. Він може накласти обмеження на продаж російської нафти і на роботу російського “Сбербанку”. Україна вимагає включити в наступний пакет санкцій нафтове ембарго проти Росії.

Читайте також: