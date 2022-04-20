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Німеччина до кінця року хоче відмовитись від російської нафти

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Німеччина до кінця року хоче відмовитись від російської нафти

Getty Images

Німеччина до кінця 2022 року хоче повністю відмовитись від російської нафти. 

Також до літа ця країна хоче на 50% зменшити закупівлю нафти у держави-окупантки. 

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.

"Так, Німеччина також повністю припиняє імпорт російських енергоносії. Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, за цим піде і газ у рамках спільної європейської дорожньої карти", - наголосила Бербок. 

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти Росії готує Євросоюз. Він може накласти обмеження на продаж російської нафти і на роботу російського “Сбербанку”. Україна вимагає включити в наступний пакет санкцій нафтове ембарго проти Росії. 

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