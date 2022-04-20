Німеччина до кінця року хоче відмовитись від російської нафти

Німеччина до кінця 2022 року хоче повністю відмовитись від російської нафти.
Також до літа ця країна хоче на 50% зменшити закупівлю нафти у держави-окупантки.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.
"Так, Німеччина також повністю припиняє імпорт російських енергоносії. Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, за цим піде і газ у рамках спільної європейської дорожньої карти", - наголосила Бербок.
Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти Росії готує Євросоюз. Він може накласти обмеження на продаж російської нафти і на роботу російського “Сбербанку”. Україна вимагає включити в наступний пакет санкцій нафтове ембарго проти Росії.
Читайте також:
- У Бородянці розібрали всі завали будинків: дістали тіло 41 загиблого
- Російські окупанти проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь" - Генштаб
- Силовиків з невизнаного Придністров’я можуть залучити до диверсій на території України – Генштаб ЗСУ