Німеччина готова відмовитися від російської нафти вже найближчими днями — міністр економіки ФРН

Віце-канцлер і міністр економіки та проблем клімату Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова відмовитися від російської нафти. І не за кілька місяців, а просто зараз.

За його словами, частка російської нафти, яку купує Німеччина, становить лише близько дванадцяти відсотків. Проте навіть для цього знайшлась альтернатива, яка буде доступна дл ФРН вже за кілька днів.

Про це пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung.

Як зазначається, під час візиту до Польщі німецький міністр фактично анонсував відмову від російської нафти. Більше того, цей процес займе всього "кілька днів".

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"Сьогодні я можу заявити, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", – заявив Габек.

Експерти вважають, що нафтове ембарго, на відміну від припинення поставок газу, було б керованим для німецької економіки. Зазначається, що нафтопереробні заводи Німеччини все ж зможуть обійтися без імпорту з Росії. Тому наразі триває пошук альтернативних варіантів.

"Ця альтернатива – завдання найближчих днів", — каже Габек.

Слід зазначити, що всього кілька тижнів тому Габек запевняв, що нафтової незалежності від Росії Німеччина зможе досягнути лише наприкінці 2022 року. Тоді міністр застерігав ФРН від "економічних та соціальних зривів найтяжчих масштабів".

Нагадаємо, 30 березня Роберт Габек активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання. Таким чином Німеччина підготувалася до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії.

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