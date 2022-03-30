Німеччина готується до припинення поставок російського газу: активовано перший етап надзвичайної ситуації

Таке рішення ухвалено на тлі погроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.
Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.
Про це пише Spiegel.
План передбачає забезпечення постачання газу до Німеччини навіть після припинення поставок з Росії. Попри те, що наразі проблем з постачанням немає, з міркувань обережності Мінекономіки країни активувало етап попередження надзвичайної ситуації.
Крім того, Хабек створив кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з постачанням. За необхідності ця робоча група може також вилучити певних споживачів з мережі. Проте для цього необхідно буде оголосити третій етап національного плану надзвичайних ситуацій щодо природного газу. Згідно з ним, домогосподарства продовжуватимуть отримувати газ, натомість окремі великі промислові споживачі не отримають поставки або отримають зменшені обсяги.
Нагадаємо, 23 березня Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Водночас країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Внаслідок цього Росія почала погрожувати перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.
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