Німеччина готується до припинення поставок російського газу: активовано перший етап надзвичайної ситуації

Таке рішення ухвалено на тлі погроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.

Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

Про це пише Spiegel.

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План передбачає забезпечення постачання газу до Німеччини навіть після припинення поставок з Росії. Попри те, що наразі проблем з постачанням немає, з міркувань обережності Мінекономіки країни активувало етап попередження надзвичайної ситуації.

Крім того, Хабек створив кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з постачанням. За необхідності ця робоча група може також вилучити певних споживачів з мережі. Проте для цього необхідно буде оголосити третій етап національного плану надзвичайних ситуацій щодо природного газу. Згідно з ним, домогосподарства продовжуватимуть отримувати газ, натомість окремі великі промислові споживачі не отримають поставки або отримають зменшені обсяги.

Нагадаємо, 23 березня Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Водночас країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Внаслідок цього Росія почала погрожувати перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях.

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