Німеччина майже повністю припинила купувати російську нафту після введення ембарго

Потік російської нафти до Німеччини практично зупинився після початку дії ембарго.

Після введення у діб другого етапу ембарго на російську нафту, Німеччина скоротила її імпорт на 99,9%.

Про це повідомляє видання Tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

У повідомленні вказується, що в січні 2023 року Німеччина закупила лише 3500 тонн російської нафти, хоча минулого року за цей період Берлін імпортував 2,8 мільйона тонн сировини з РФ.

"Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився", - повідомляє статистичне відомство.

"Арифметично він впав на 99,9 відсотка", - додали у відомстві.

Таким чином, за даними відомства, частка Росії на нафтовому ринку Німеччини в пала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% в даний час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія у квітні підвищить ціни на нафту для Азії та Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

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