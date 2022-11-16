Німеччина надасть Україні 1 млн євро для підтримки енергосистеми через ракетні удари Росії

Уряд Німеччини вирішив виділити 1 млн євро невідкладної допомоги на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України внаслідок ракетних обстрілів Росії.

Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини у Twitter.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада

У вівторок, 15 листопада Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Одразу після обстрілів в Україні застосували графіки аварійних відключень світла.

Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого. Росія випустила близько 100 ракет по території України.

У Повітряних силах розповіли, що їм вдалося збити 77 російських ракет, випущених по Україні 15 листопада.

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула літня жінка.

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