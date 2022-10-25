Німеччина надасть Україні 20 млн євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури

Німеччина виділить 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе підтримувати критичну інфраструктури України на випадок чергових атак з боку Росії.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з Міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке", - повідомив міністр.

За його словами, уже найближчим часом українська та німецька сторона фіналізують цю домовленість.

Чернишов зазначив, що на виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

Масована атака Росії на Україну 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, Росія атакувала ракетами критичні об’єкти інфраструктури в багатьох областях України.

У вівторок, 25 жовтня, у Києві, Київській та Івано-Франківській областях мешканців попередили про тимчасові відключення світла протягом дня.

Частина Хмельницького також залишилася без електроенергії, у місті є проблеми з водопостачанням.

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко попередив українців, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

За його словами, окупанти зруйнували майже 40% об'єктів енергетики в Україні.

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