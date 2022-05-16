Німеччина планує відмовитися від нафти з РФ незалежно від санкцій

Німеччина планує відмовитися від нафти з РФ незалежно від санкцій

Уряд Німеччини планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо не вийде домовитися про ембарго на рівні усього Європейського Союзу.

Наразі триває процес переговорів з альтернативними постачальниками нафти.

За інформацією Bloomberg, країна поставить крапку у цьому питанні до кінця року.

За даними міністерства економіки Німеччини, частка російської нафти вже скоротилася до 12% з довоєнних 35%.

Кілька країн Євросоюзу запропонували відкласти питання про нафтове ембарго, щоб не блокувати решту заборон, які входять до шостого пакета санкцій. У такому разі це питання буде відкладено до саміту глав країн ЄС 30-31 травня.

Нафтове ембарго має стати ключовим елементом шостого пакета санкції Євросоюзу проти Росії, але наразі воно блокується Угорщиною, яка сильно залежить від російської сировини.

“Нафтове ембарго є дуже важливим і Україна закликає ЄС включити його до шостого пакету санкцій”, - написав у Телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

З його слів, у Дорожній карті енергетичних санкцій група Макфола-Єрмака запропонувала нашим союзникам шляхи введення цих обмежень.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет Євросоюзу, відбудеться незабаром.

Кулеба засудив країни, які перешкоджають запровадженню ембарго для РФ

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