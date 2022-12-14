Німеччина виділить для України додаткові 50 мільйонів євро допомоги на зиму

Міністр іноземних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна виділить для України додаткові 50 мільйонів євро для проходження зимового періоду.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ у Twitter.

Вона заявила, що цивілізовані країни не дозволять Кремлю заморозити українців.

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"Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів", - заявила Бербок.

Крім того, вона зазначила, що через постійні атаки на українську енергетичну систему, діти повинні робити уроки при свічках та вдягнуті в куртки. Саме тому весь цивілізований світ буде допомагати українцям пережити цю зиму.

"Ось чому ми мобілізуємо допомогу, включаючи генератори та трансформатори", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєрміністр України Денис Шмигаль заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи.

Крім того, ми раніше інформували, що посли країн Євросоюзу одноголосно погодили пакет фінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро.

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