Німеччина збирається стати повністю незалежною від російської енергетики: стали відомі терміни

До кінця 2024 року Німеччина хоче повністю відмовитися від російського газу.

До кінця 2022 року Міністерство економіки Німеччини планує скоротити залежність від російського газу з 55% до 30%, а вже від середини року імпорт російської нафти до Німеччини, ймовірно, скоротиться вдвічі.

Про це пише Spiegel.

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Як повідомляється, станом на кінець березня 2022 року залежність ФРН від природного газу з Росії становила лише 40% замість колишніх 55%. Цифра змінилася "через зміни у закупівлі газу".

Надалі Німеччина хоче ще більше знизити залежність через заміну газових електростанцій на вугільні, що може "знизити частку російського газу приблизно до 30 відсотків до кінця року".

Крім того, у країні збираються збільшити виробництво водню та масове розширення відновлюваних джерел енергії, що дозволить до літа 2024 року імпортувати до Німеччини лише 10% російського природного газу.

Обсяги імпортованої нафти також збираються значно скоротити. Проте в цьому випадку обіцяють, що процес буде йти значно швидше.

"У зв'язку зі змінами контракту вже очікується зниження залежності від російської нафти до 25 відсотків", — кажуть міністри.

Змінені ланцюги поставок набудуть чинності найближчими тижнями та місяцями, а як наслідок — вже від середини року імпорт російської нафти до Німеччини, ймовірно, скоротиться вдвічі.

"До кінця року ми прагнемо стати майже незалежними", — кажуть в Мінекономіки Німеччини.

Крім того, у найближчі кілька тижнів Німеччина удвічі скоротить використання російського кам’яного вугілля, а вже до осені зможе стати цілком від нього незалежною.

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