Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2": що це означає

Без сертифікації газопровід не зможе запуститися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних організацій "ЛДНР".

Про це він заявив на брифінгу 22 лютого, передає Spiegel.

Шольц заявив, що звернувся до Міністерства економіки Німеччини вжити заходів для зупинки сертифікації газогону через останні дії Росії.

"Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може запуститися", - сказав він.

Як повідомляє видання із посиланням на власні джерела, німецький уряд уже зупинив процес сертифікації "Північного потоку-2".

Зазначається, що ще зранку міністр економіки доручив Федеральному мережевому агентству відкликати позитивний сертифікат

Слід зазначити, що документ, виданий попереднім урядом ФРН, є вирішальним для сертифікації газогону. Сертифікат стосувався безпеки поставок природного газу Німеччиною.

За інформацією Spiegel, рішення переглянули, оскільки ситуація уже не є безпечною з огляду на ескалацію на сході України. Крім того, у найближчі тижні Міністерство економіки Німеччини планує детально вивчити вплив геополітичних подій та ситуації на сході України на безпеку поставок.

Нагадаємо, у грудні 2021 року у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. До слова, у Росії сподівалися ввести його в експлуатацію до кінця минулого року.

Своєю чергою, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу, бо він не відповідає вимогам Євросоюзу. Політикиня наголосила на тому, що запуск трубопроводу має геополітичний характер.

Читайте також: