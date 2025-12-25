Німеччина виділила рекордний транш для підтримки української енергетики

Прапори Німеччини, Євросоюзу та України

Німеччина здійснила найбільший транш на підтримку України, переказавши до Фонду підтримки енергетики понад 160 млн євро.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, внесок Німеччини став найбільшим разовим перерахуванням із моменту створення Фонду підтримки енергетики України.

Загалом у грудні 2025 року Фонд отримав 245 млн євро нових внесків. Окрім Міністерства закордонних справ Німеччини, ще 3 млн євро перерахувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW.

Микола Колісник наголосив, що Фонд підтримки енергетики України, який перебуває під опікою Секретаріату Енергетичного Співтовариства, залишається одним із найефективніших інструментів міжнародної допомоги українському паливно-енергетичному сектору. Кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для енергетичних компаній та відновлення інфраструктури після ворожих атак.

«В умовах безперервних та прицільних атак Росії на українську енергетику одним із пріоритетів Міністерства є співпраця з партнерами щодо поповнення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт», — зазначив заступник міністра.

Він також додав, що лише у грудні під час низки міжнародних зустрічей високого рівня Україна отримала підтвердження від партнерів щодо системної та довгострокової підтримки.

«Інтенсивність міжнародної допомоги має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак», — наголосив Колісник.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається виснажити ресурс українських АЕС, які наразі є основою енергетичної стійкості країни. Щоб уникнути системних аварій на ядерних блоках, необхідно застосовувати відключення світла.

Ми раніше інформували, що росіяни обстріляли критичну інфраструктуру України, що призвело до знеструмлень у багатьох областях.