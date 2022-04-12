Німецька компанія Uniper не продовжуватиме контракти з Росією на постачання газу та вугілля

Німецька компанія Uniper не продовжуватиме контракти з Росією на постачання газу та вугілля

Uniper також відмовилися робити жодні нові інвестиціі у Росії.

Німецька енергетична компанія Uniper заявила, що більше не буде укладати нові довгострокові контракти на постачання природного газу та вугілля з Росії.

Про це йдеться на сайті компанії.

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"Я глибоко співчуваю всім людям, які прямо чи опосередковано постраждали від війни в Україні, якій немає жодного виправдання. Особливо з огляду на наші давні ділові відносини з Росією, ми шоковані та зворушені цією безпрецедентною подією. Важливо, що уряд Німеччини зараз робить все можливе, щоб зменшити залежність Німеччини від російського експорту сировини. Як постачальник енергії, наш обов’язок – зробити свій внесок у забезпечення енергопостачання, особливо в такі важкі часи", — зазначив генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

За його словами, через наявні контракти з Росією чи російськими компаніями Uniper несе особливу відповідальність не тільки за себе, але й за велику частину німецької промисловості та багатьох людей у ​​Німеччині та по всій Європі.

Як зазначається, Uniper також відмовилися робити жодні нові інвестиціі у Росії. Крім того, компанія вже закуповує кам'яне вугілля в різних регіонах світу і реалізує перехідну стратегію диверсифікації вугілля. Слід зазначити, що чинний контракт на постачання вугілля розрахований ще до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 8 квітня, Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет містить заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Санкції передбачають закриття портів та ембарго на вугілля.

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