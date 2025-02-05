Німецький бізнес готується до інвестиційного буму в Україні – Deutsche Welle

Україна потрапила до топ-3 привабливих країн для інвестицій попри війну, що триває майже три роки.

Східна Європа стає дедалі привабливішою для німецького бізнесу. Дедалі більше компаній із ФРН уже інвестують чи планують найближчим часом інвестиції у регіон. Не в останню чергу йдеться і про Україну.

Про це пише Deutsche Welle.

"Найпривабливішими країнами для капіталовкладень вони [німецькі підприємці – ред.] вважають Польщу, Румунію та Україну, за ними йдуть Угорщина та Чехія. Значна частина запланованих на українському ринку проєктів буде реалізована вже цього року, попри російську агресію, що триває", – йдеться у статті.

Перенесення виробництва до Східної Європи

Тенденцію перенесення виробництва в країни Східної Європи підтверджує опитування, проведене міжнародною консалтинговою компанією KPMG і "Східним комітетом німецької економіки", в якому брали участь 133 компанії, що працюють у цьому регіоні.

Більш ніж половина з них (55%) вважають, що до кінця десятиліття значення східноєвропейських країн для їхнього бізнесу збільшиться. Водночас лише 7% налаштовані скептично.

Щодо інвестицій у Східну Європу, 42% респондентів повідомили, що вже заклали до бюджету на 2025 рік витрати на створення, розширення чи перенесення виробництва до Східної Європи, а 56% планують зробити це у найближчі 5 років.

"Добре відомі проблеми з інвестиційним кліматом у Німеччині змушують місцеві підприємства переводити своє виробництво за кордон. При цьому кращим напрямком є Центральна та Східна Європа. Німецький бізнес вже здійснив там масштабні інвестиції, добре знайомий з місцевими умовами і одночасно залишається поблизу рідної країни", — пояснив представник KPMG Андреас Глунц.

На думку респондентів, цей регіон привабливий високим внутрішнім попитом та кваліфікованими кадрами. При цьому низька вартість робочої сили виявилася лише третьою за важливістю причиною.

Що приваблює інвесторів до України

Найнесподіваніший результат опитування – висока зацікавленість в інвестиціях в Україну, попри війну, що триває.

"Особливо варте уваги те, що третє місце серед найпривабливіших країн для інвестицій зайняла Україна. Це говорить про великий економічний потенціал цієї країни", — наголосив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс.

Зі 133 опитаних компаній кожна п'ята (21%) вже виступає інвестором економіки України, а трохи більше третини (35%) збираються вкласти кошти до кінця цього року.

При цьому 41% компаній планує інвестувати в українську економіку в найближчі п'ять років, оскільки очікує на її прискорений вступ до ЄС. Це майже стільки ж компаній, скільки планує інвестиції в Румунії, і значно більше, ніж в Угорщині (35%), Чехії (31%) та Болгарії (22%).

"Попри війну, що триває, в Україну інвестують все більше міжнародних і німецьких підприємств. Ця країна має потенціал стати для Європейського Союзу енергетичним хабом, перетворитися на альтернативний виробничий майданчик і відігравати для європейських фірм значну роль у таких сферах, як IT і аутсорсинг", — заявив голова відділу Центральної та Східної Європи у німецькому відділенні компанії KPMG Микола Кіскальт.

При цьому дві третини німецьких бізнесменів (67%) назвали політичні ризики та відсутність безпеки головними перешкодами для інвестицій у цілому в регіоні. Водночас корупція та бюрократія набагато менше хвилюють підприємців – проблемою їх вважають лише відповідно 38% та 31% респондентів.

Нагадаємо, Америка та Європа зацікавлені у перемозі України та досягненні нею довгострокового економічного успіху. Ексдержсекретар США Майк Помпео, який зараз входить до ради директорів глобального телеком-оператора VEON та його українського активу — "Київстар", вважає, що західні союзники України мають допомогти їй перемогти у війні та підтримати економічне відновлення та зростання потужними інвестиціями.

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