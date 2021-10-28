Низка постачальників знизили річні ціни на газ: хто продає найдешевше

Низка постачальників знизили річні ціни на газ: хто продає найдешевше

Станом на ранок 27 жовтня свої листопадові цінники знизили одразу 7 газопостачальних компаній.

Газопостачальні компанії опублікували свіжі цінники на "блакитне паливо" для населення. Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує від 7,799 грн за кубометр.

Про це повідомляє ГазПравда.

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"Уперше за пів року низка компаній знизила базову річну ціну на газ для побутових споживачів газу. Одразу 7 газопостачальників скоригували свої річні цінники. Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша сягнула аж 2 гривень. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України", – констатує очільниця Центру правової підтримки споживачів газу ГазПравди Юлія Чеберяк.

Найнижчу ціну – 7,799 грн за куб – запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG). Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Таку саму ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Крім того, стільки ж платитимуть і ті споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії" (ПОН). За рішенням уряду, в жовтні та листопаді ціна в ПОНу становитиме саме 7,96 грн за куб.

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – пропонують Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Однак загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Інфографіка gazpravda.com.ua

Нагадаємо:

Від жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України" . Компанії в її складі купують газ у "Нафтогазу" за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр.

. Компанії в її складі Важливо, що за ціною 7,42 грн за куб постачальники отримуватимуть тільки ті обсяги, які справді споживають їхні побутові споживачі. Відбори для населення ідентифікуватимуть завдяки індивідуальним ЕІС-кодам домогосподарств. Отже, постачальники не зможуть перепродавати отримане "блакитне паливо" промисловості.

Відбори для населення Отже, постачальники Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня - так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.

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