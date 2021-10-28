Низка постачальників знизили річні ціни на газ: хто продає найдешевше

Станом на ранок 27 жовтня свої листопадові цінники знизили одразу 7 газопостачальних компаній.
Газопостачальні компанії опублікували свіжі цінники на "блакитне паливо" для населення. Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує від 7,799 грн за кубометр.
Про це повідомляє ГазПравда.
"Уперше за пів року низка компаній знизила базову річну ціну на газ для побутових споживачів газу. Одразу 7 газопостачальників скоригували свої річні цінники. Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша сягнула аж 2 гривень. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України", – констатує очільниця Центру правової підтримки споживачів газу ГазПравди Юлія Чеберяк.
Найнижчу ціну – 7,799 грн за куб – запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG). Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр).
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.
Таку саму ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Крім того, стільки ж платитимуть і ті споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії" (ПОН). За рішенням уряду, в жовтні та листопаді ціна в ПОНу становитиме саме 7,96 грн за куб.
Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.
Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – пропонують Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.
Однак загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.
Нагадаємо:
- Від жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України". Компанії в її складі купують газ у "Нафтогазу" за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр.
- Важливо, що за ціною 7,42 грн за куб постачальники отримуватимуть тільки ті обсяги, які справді споживають їхні побутові споживачі. Відбори для населення ідентифікуватимуть завдяки індивідуальним ЕІС-кодам домогосподарств. Отже, постачальники не зможуть перепродавати отримане "блакитне паливо" промисловості.
- Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня - так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.