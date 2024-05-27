Низька якість, недолив, несплата податків, - експерт пояснив, чим небезпечне пальне на «дешевих заправках»

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Якість (читай бодяга). Лабораторні перевірки «соціального» бензину, які мені доводилось бачити останнім часом, свідчать про додавання 10-15% спиртів – легкої сполуки, яка збільшує не тільки обсяг продукту, але й розхід пального. У своїх розрахунках я оцінив перерозхід у скромні 7,5% (4 грн/л), хоча доводилось чути оцінки на рівні 10-12%. Недолив. Точкові заміри говорять про те, що найбільш часто й найбільш об’ємно недоливи практикуються на так званих «бочках». Сягають недоливи 2-3%, завдяки чому ціна «покращується» на 1-1,5 грн/л», – написав Куюн.

Експерт наголосив, що ще одним чинником, що впливає на ціну пального, є несплата податків. «Різниця між цими «соціально орієнтованими» та «дорогими» АЗС в середньому 2 грн/л», – зазначив директор Консалтингової компанії «А-95».

Якщо просумувати всі фактори «оптимізації», а фактично намахування держави та споживача, зазначив він, «дешеве» пальне вже не виглядає таким вже й дешевим.

«По факту воно коштує стільки ж або навіть дорожче ніж у відомих національних мережах. Відповідно, «дороге» пальне не виглядає таким вже й дорогим. АЗС, які торгують «дешевим» пальним й фактично без класичної націнки, заробляють на недоливах та несплаті податків до 3,5 грн/л на дизелі та до 7,5 грн/л на бензині, який до того ж і бодяжать», – написав Куюн.

У підсумку, експерт порекомендував не вірити у дива.

«Не рекомендую вірити в дива. Ці фокуси полягають або в обкраданні держави, або в обкраданні самого споживача. А іноді – всіх одразу», – наголосив він.

Як повідомлялось раніше, за даними директора Конасалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 році недоплатила до бюджету до півмільярда гривень податків. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, по мережах Motto та Marshal – в середньому по 100 млн гривень.