НКРЕКП має вплинути на усунення судової «лазівки» для неплатників – Рябцев

© pixabay.com

Реклама

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

«Це відбувається тому, що справи в судах можуть вирішуватися роками», – пояснив Рябцев.

За його словами, нинішня практика фактично дає можливість боржникам не платити.

Реклама

«Фактично, це індульгенція – я можу не платити», – наголосив експерт. Він зазначив, що змінити ситуацію має Регулятор.

«НКРЕКП має вплинути, безумовно. Тобто відповідні рішення,я думаю, що буде запропоновано НКРЕКП, в тому числі», – сказав Рябцев. Водночас, за його словами, все залежить від того, ким була запроваджена ця норма.

«Але тут все буде залежати, а хто запровадив цю норму,тобто ця норма може бути запроваджена законом, тоді НКРЕКП може лише запропонувати законопроект про скасування цієї норми і все, знову ж таки,відтермінується», – пояснив експерт.

Нагадаємо, що деякі боржники часто використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання. Достатньо відкрити судове провадження, аби постачальник не мав права вимикати світло на час розгляду справи. Це дозволяє непобутовим споживачам затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.