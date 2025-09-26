НКРЕКП має вплинути на усунення судової "лазівки" для неплатників — Рябцев

© pixabay.com

Справи щодо неплатежів за електроенергію в судах можуть розглядатися роками, а то й десятиліттями. Це створює серйозну проблему для ринку.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

«Це відбувається тому, що справи в судах можуть вирішуватися роками», — пояснив Рябцев.

«Фактично, це індульгенція — я можу не платити», — наголосив експерт. Він зазначив, що змінити ситуацію має Регулятор.

«НКРЕКП має вплинути, безумовно. Тобто відповідні рішення,я думаю, що буде запропоновано НКРЕКП, зокрема», – сказав Рябцев. Водночас, за його словами, все залежить від того, ким була запроваджена ця норма.

«Але тут все буде залежати, а хто запровадив цю норму, тобто ця норма може бути запроваджена законом, тоді НКРЕКП може лише запропонувати законопроєкт про скасування цієї норми і все, знову ж таки, відтермінується», — пояснив експерт.

Нагадаємо, що деякі боржники часто використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання. Достатньо відкрити судове провадження, аби постачальник не мав права відключати світло на час розгляду справи. Це дозволяє непобутовим споживачам затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.