НКРЕКП має вирішити проблему накопичення боргів за зелену енергію у 2021-2022 роках – інвестори

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Відповідне звернення направили чотири найбільші асоціації, що опікуються зеленою енергетикою в Україні.

Так, інвестори просять НКРЕКП врегулювати заборгованість з відшкодування вартості врегулювання небалансів електроенергії, виробленої з ВДЕ, у період 15.01.2021 – 08.09.2022.

Вони вказують, що проблема стосується незаконного застосування формули, затвердженої постановою НКРЕКП №46 від 15.01.2021. Зазначається, що дана формула була визнана Верховним Судом України протиправною.

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Водночас, інвестори закликали Регулятора визнати незаконність формули, яка діяла до рішення суду від 08.09.2022, і при цьому повернутися до формули, що діяла до 15.01.2021.

На їхню думку, комісія може застосовувати новий порядок, затверджений постановою НКРЕКП №178 від 24.01.2024, як альтернативний варіант врегулювання проблеми небалансів.

Разом з тим інвестори запропонували НКРЕКП провести спільну нараду за їх участі та ДП «Гарантований покупець», щоб узгодити формулу розрахунку небалансів на основі судових рішень, визначити строк перерахунку заборгованості ДП «Гарантований покупець», а також розробити механізм погашення заборгованості виробникам зеленої електроенергії.

«Оперативне та справедливе врегулювання ситуації із відшкодуванням частки вартості врегулювання небалансів електроенергії гарантованого покупця є критично важливим для стабілізації ВДЕ в Україні, захисту прав та законних інтересів виробників ВДЕ, а також для забезпечення довіри інвесторів до галузі», - заявляють інвестори.

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Як повідомлялося, станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед Гарпоком за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн. Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.