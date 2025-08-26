© Associated Press

Реклама

Про це заявив президент Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, повідомляє UAprom.

«Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи. Проте НКРЕКП у липні ухвалила рішення, які стимулювали першу хвилю підвищення ціни для промисловості, а вже через місяць – другу хвилю з підняттям тарифів. Враховуючи, що українська металургія – це експортноорієнтована галузь, такі рішення б’ють по собівартості та конкурентоздатності нашої сталевої продукції на світових ринках», – зазначив Каленков.

Голова «Укрметалургпрому» також зауважив, що у випадку обленерго не передбачався механізм обговорення підвищення.

Реклама

«Все це відбувалось без участі споживачів е/енергії. Наданими письмовими зауваженнями було наголошено на «білих плямах» в аргументації обленерго, ми побачили значні розходження в динаміці структурних показників. Загалом запропоновані тарифи для різних ОСР могли відрізнятися на кілька порядків», – повідомив він.

Однак, як розповів Каленков, усі зауваження регулятор вкотре не взяв до уваги та відхилив їх.

«НКРЕКП просто перекладає проблеми з енергетиків на плечі споживачів. Проте, якщо Комісія вважає, що під час війни бізнес може без проблем витягнути цей додатковий фінансовий тягар, то це є помилка. Вже є прогнози негативних наслідків для національної економіки через «вимиття» із промислового сектору біля 15 млрд грн», – підкреслив голова Асоціації.

У разі продовження такої однобокої та незбалансованої тарифної політики в українській енергетиці Каленков прогнозує зупинку промислових підприємств через втрату конкурентоспроможності, скорочення працівників, в тому числі у прифронтових регіонах, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету.

Реклама