НКРЕКП з порушенням процедур планує підвищити прайс-кепи – експерт Олексій Кущ

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Таку думку він висловив, коментуючи ініціативу Комісії, якою планується підвищення максимальних граничних цін на РДН та ВДР у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00 майже вдвічі — до 15 000,00 грн/МВт год.

"Перш за все, слід зазначити, що пропозиція Департаменту енергоринку НКРЕКП підняти вечірній піковий прайс-кеп з’явилася у день переформатування Кабміну. Тобто, нова міністерка пані Гринчук навіть не знала про тарифні сюрпризи", - зауважив Кущ.

Він додав, що рішення про підвищення прайс-кепів було ухвалено в порушення процедури, а самі слухання в Департаменті енергоринку НКРЕКП назвав "бутафорськими".

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"Ані споживачів, ані представників генерації, яка забезпечує ПСО, не було на цьому заході. Були лише великі імпортери та один найбільший приватний виробник електроенергії, вугільні потужності якого максимально працюють у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00", - підкреслив Кущ.

Експерт також пояснив, з чим може бути пов'язана така терміновість у подвійному підвищенні прайс-кепів.

"Період з кінця липня і весь серпень – це період неймовірної спеки в Європі. Попит на електроенергію в цей час шалений, ціни зростають. От і в Україні хтось вирішив "підзаробити" на ажіотажі. А розплачуватися будуть, як завжди споживачі: промисловість та населення. Зараз інфляція майже 15%, не виключено, що показник зросте до 20% завдяки непрозорим діям Регулятора", - констатував Олексій Кущ.