НКРЕКП запровадила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу від 1 червня

Від початку літа почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня.

Про це пише Forbes.

Нацрегулятор від 1 червня встановив максимальні граничні ціни від 00:00 до 07:00, від 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год

Для часового проміжку від 07:00 до 11:00 та від 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год

Водночас у вечірні години від 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год

У період від 07:00 до 17:00 та від 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год. Для часового проміжку від 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей. Кошти, що будуть отримані з підняття тарифу, будуть акумульовані на відновлення потужностей "Укргідроенерго" та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

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