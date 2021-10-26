Наголошується, що НКРЕКУ затверджує не бажані тарифи та не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( НКРЕКУ ), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

Про це повідомляє сайт регулятора.

"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКУ щорічно, як правило, у грудні попереднього року. Тому жодних рішень щодо затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалося.

"За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік у середньому по Україні не повинно перевищувати рамки інфляційних процесів", — зазначає регулятор.

Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані, вважає регулятор.

За інформацією прес-служби, у проектах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільних мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах у жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ "Кіровоградгаз") у 443% ( АТ "Луганськгаз"). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків переважно різким зростанням ринкової ціни природного газу.

"НКРЕКУ затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів", — повідомив регулятор.

Зазначається, що обґрунтованість усіх проектів розрахунків, наданих до НКРЕКУ, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються в розмірах, які є значно нижчими, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільних мереж (облгазів). Немає підстав сумніватися, що так буде й цього року.

"Наявні у ЗМІ повідомлення про нібито зростання тарифів на розподіл природного газу є хибними. Оприлюднені наміри операторів газорозподільних мереж (облгазів) свідчать лише про те, що НКРЕКУ змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було винятково обґрунтованим", — відзначили у Нацкомісії.

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