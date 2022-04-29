Норвегія запровадила морську та транспорту блокаду Росії: покарали і Білорусь

Норвегія запровадила морську та транспорту блокаду Росії: покарали і Білорусь

Норвегія запровадила морську та транспортну блокаду Росії.

Відтепер російські кораблі не можуть заходити у норвезькі порти. Також ця країна заборонила в'їзд на свою територію вантажівкам із Росії та Білорусі.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Норвегії, пише Reuters.

Влада цієї країни зробила два винятки для російських суден та дозволила їм користуватись своїми портами:

для російських рибальських суден, які часто вивантажують свій улов на півночі Норвегії.

для суден у зоні норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген відповідно до договору 1920-х років, яким надається розширений доступ до цього регіону.

Нагадаємо, тепер, щоб обійти санкції, російські танкери у своїх маршрутах ставлять позначку "пункт призначення невідомий", аби фінансовим розвідкам було складніше відстежити, хто ж продовжує купувати російську нафту.

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