Норвегія готова надати 100 млрд євро зі свого Суверенного фонду для України

Прапор Норвегії / © pixabay.com

Норвегія може надати заставу у розмірі €100 мільярдів зі свого Суверенного фонду добробуту, щоб допомогти розблокувати передачу заморожених російських активів із Бельгії на користь України.

Про це повідомляє The Sunday Times.

За даними видання, у Європі наразі заморожено близько €140 мільярдів російських активів, більшість із яких розміщені саме в бельгійських фінансових установах. Проте процес передачі коштів гальмується через позицію Брюсселя, який побоюється юридичних і фінансових наслідків, зокрема можливих позовів від Росії.

Щоб зняти ці ризики, уряд Норвегії розглядає варіант використання частини коштів зі свого Суверенного фонду як застави. Такий крок може стати гарантією для країн, які сумніваються у безпеці механізму компенсацій.

Як зазначається, Осло вивчає, яким саме чином країна може долучитися до створення так званої «репараційної позики» для України — механізму, що дозволить спрямувати прибутки або активи Росії на відшкодування збитків, завданих війною.

Норвегія має потужні фінансові ресурси для цього: її Суверенний фонд є найбільшим у світі та оцінюється у близько €1,8 трильйона. Лише за 2022–2023 роки держава отримала понад €109 мільярдів прибутку завдяки високим цінам на газ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Якщо рішення буде ухвалено, воно може стати переломним моментом у створенні міжнародного механізму репарацій, який дозволить Україні отримати компенсації за руйнування, завдані війною.

Раніше повідомлялося, що у Єврокомісії заявили, що робота над репараційним кредитом для України триває.

Ми раніше інформували, що Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України.