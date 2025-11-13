Міністр Фінансів Норвегії Єнс Столтенберг / © Офіс президента України

Норвегія заявила про готовність підтримати пропонований Європейським Союзом механізм так званого «репараційного кредиту» для України, який базуватиметься на заморожених російських активах.

Про це в інтерв’ю NRK повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму. Це не так», — зазначив він, наголошуючи, що уряд не розглядає варіант, за якого країна бере на себе повну відповідальність за кредит.

У матеріалі пояснюється, що йдеться про обсяги понад 1,6 трильйона норвезьких крон (приблизно 159 млрд доларів). Передбачено, що схема спиратиметься на активи Росії, заблоковані у європейських юрисдикціях, більшість з яких розміщена в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Столтенберг підкреслив, що Норвегія й зараз робить суттєвий фінансовий внесок у підтримку України. За його словами, країна відкрита до участі в підготовлюваному ЄС механізмі кредитування, але не буде виступати окремим гарантом без інших європейських партнерів.

Він уточнив, що остаточне рішення Осло залежатиме від того, яким саме буде узгоджений Європейським Союзом формат цієї ініціативи та як виглядатиме фінальна пропозиція для країн-учасниць.

Раніше повідомлялося, що Норвегія може надати заставу у розмірі €100 мільярдів зі свого Суверенного фонду добробуту, щоб допомогти розблокувати передачу заморожених російських активів із Бельгії на користь України.

Ми раніше інформували, що Єврокомісії заявили, що робота над репараційним кредитом для України триває.