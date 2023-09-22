Ноу-хау для українських пенсіонерів: Шмигаль розкрив подробиці “бальної системи”

З 1 березня 2024 року вже вдруге під час повномасштабної війни в Україні проведуть індексацію пенсій.

В Україні введуть бальну систему при нарахуванні пенсій. Це має вирівняти розміри виплат людей, які вийшли на пенсію вже давно і тих, хто зробив це недавно.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що з 1 березня 2024 року вже вдруге під час повномасштабної війни в Україні проведуть індексацію пенсій.

За його словами, наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.

“У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня”, — сказав прем'єр.

Як це працюватиме?

Шмигаль пояснив, що кожен місяць працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Цей внесок перерахують у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

“Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів”, — сказав він.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

Прем'єр зазначив, що таким чином солідарну пенсійну систему хочуть захистити від інфляції та девальвації.

Нагадаємо, раніше ми писали, у якому віці, за наявності якого страхового стажу зможуть вийти на пенсію за віком українці 2023 року.

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