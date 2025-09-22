- Дата публікації
Нова функція в "Дії": українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом
Розмір виплат, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, розраховується індивідуально.
Українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
«Запускаємо сервіс, якому немає аналогів в інших країнах. Базова соціальна допомога — це комплексна послуга, яка обʼєднає всі соцвиплати в одну. Більше не треба ходити по держустановах, збирати документи та заповнювати заяви. Зайдіть у Дію, зробіть декілька кліків — і чекайте на сповіщення про призначення допомоги», — написав він.
Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:
допомогу малозабезпеченим сім’ям;
виплати на дітей одиноким матерям;
тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їх місцеперебування невідоме.
Розмір виплат, за словами міністра цифрової трансформації, розраховується індивідуально. З часом цей перелік розшириться — допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям Програми.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спростувало інформацію про можливий витік даних з порталу та застосунку «Дія», що останнім часом поширювалася в мережі. За результатами розслідування, поширені в Інтернеті файли виявилися фальсифікацією і не мають жодного стосунку до державних систем.