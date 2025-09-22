Нова функція в "Дії": українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом

Застосунок «Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

Українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Запускаємо сервіс, якому немає аналогів в інших країнах. Базова соціальна допомога — це комплексна послуга, яка обʼєднає всі соцвиплати в одну. Більше не треба ходити по держустановах, збирати документи та заповнювати заяви. Зайдіть у Дію, зробіть декілька кліків — і чекайте на сповіщення про призначення допомоги», — написав він.

Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліментів або їх місцеперебування невідоме.

Розмір виплат, за словами міністра цифрової трансформації, розраховується індивідуально. З часом цей перелік розшириться — допомогу зможуть отримати всі інші сім’ї, які відповідатимуть критеріям Програми.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спростувало інформацію про можливий витік даних з порталу та застосунку «Дія», що останнім часом поширювалася в мережі. За результатами розслідування, поширені в Інтернеті файли виявилися фальсифікацією і не мають жодного стосунку до державних систем.