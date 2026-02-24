Компенсація для українців за кордоном / © Firestock

Українці, які виїхали за межі країни через повномасштабну війну Росії проти України, отримали можливість подати заявку на компенсацію через застосунок і портал «Дія». У сервісі з’явилася нова категорія — A1.2 «Вимушене переміщення за межі України».

Про це йдеться на порталі «Дія».

Компенсацію можуть отримати люди, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року або досі не можуть повернутися через наслідки російської агресії. Подати заяву можуть повнолітні громадяни, а також батьки чи офіційні опікуни — від імені дітей.

Скільки отримають українці

Розмір майбутніх виплат наразі не визначений. Суму компенсації встановлюватиме Міжнародна компенсаційна комісія після створення відповідного фонду. За попередніми очікуваннями, перші виплати можуть розпочатися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Як подати заявку

Щоб скористатися новою послугою, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», обрати відповідну категорію та заповнити форму заяви. Користувачам необхідно вказати обставини виїзду або причини неможливості повернення в Україну, дані про перетин кордону, країну перебування та іншу релевантну інформацію.

За наявності можна додати документи, що підтверджують факт вимушеного переміщення, отримання тимчасового захисту чи набуття іншого громадянства.

Заява підписується за допомогою «Дія.Підпису» або кваліфікованого електронного підпису.

У сервісі наголошують, що подання заявки за категорією A1.2 не впливає на можливість оформлення інших компенсацій. Зокрема, українці, які раніше подавали заяву в категорії A1.1 щодо внутрішнього переміщення, можуть окремо звернутися і за компенсацією у зв’язку з вимушеним виїздом за кордон.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що українські біженці можуть втратити право на проживання в ЄС. Так, посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон днями заявила, що спроба створити єдиний механізм регулювання статусу біженців для всіх країн провалилася, тому тепер державам-членам доведеться переходити на національні дозволи та змінювати власне законодавство.