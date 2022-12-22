Нова містобудівна реформа розв'яже питання хаотичної забудови та зламає корупційні схеми - Найєм

Над законопроектом працювали давно, а ухвалили його після урахування усіх зауважень, зазначив заступник міністра інфраструктури.

Нова містобудівна реформа розв'яже питання хаотичної забудови та зламає корупційні схеми. Про проблеми українського бізнесу і їх розв'язання на законному рівні розказав в ефірі національного телемарафону заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Після війни настане час відбудови, тому вже зараз треба подумати про те, як і за допомогою яких законів будуть відбуватися ці процеси, про те, як новий закон містобудування зможе унормувати хаотичну забудову українських міст та прибрати назавжди "схеми" забудовників та монополію на будівельному ринку.

"Законопроект, по-факту, рівно про те саме, про що ми говорили всі ці 30 років. Він просто унормовує і дає інструмент громаді контролювати ці питання, прибирає монополію конкретних органів місцевого самоврядування. Тих, хто надавав наближеним до себе забудовникам, дозволи або забороняв ці забудови", - наголосив Найєм.

На "схемах" в будівельній галузі заробляли багато років поспіль, під час становлення нової історії, особливо важливо прибрати бюрократію та перейти до цифрового формату, де буде все чітко та прозоро.

"Весь процес робиться прозорим, зрозуміло кому видають, або не видають, і це можна подивиться в цифровому режимі. Цифровізація - це лише інструмент", - сказав він.

Врегулювання правил містобудування під час війни - дуже важливий аспект, саме тому його прийняття важливе для майбутнього України - без корупції.

"Буде правильний нагляд за цим. Якщо хтось не видав документ, то всі можуть спитати, "чому?" і подивитись, яким чином та чи інша організація або забудовник не отримав містобудівні умови, або подивитись, якщо хтось таким чином будує незаконно. Це можна зупинити", - додав Найєм.

Партнери з європейських країн готові допомагати у відновленні України. Вони будуть удосконалювати містобудування разом з українськими експертами, а для співпраці, в першу чергу, потрібна - прозорість.

"Якщо є речі, які недосконалі в проекті - немає проблем, бо ми будемо запрошувати і послів G7. До речі, іноземні посли та відомства підтримують цей законопроект", - зазначив заступник міністра.

Чиновник каже, що над законопроектом працювали давно, а ухвалили його після урахування усіх зауважень.

"Законопроект, ухвалений ВР у процедурі, яка передбачає законом. Півтора року йшли слухання, півтора року йшли дискусії. Зараз законопроект лежить у Президента. Буде підписаний, ми будемо його виконувати", - сказав він.

Мустафа Найєм каже, що ризики завжди є, та їх можна уникнути, завдяки співпраці з експертами, яких він запрошує до обговорень.

"Чи є ризики? Звісно є! У кожному законопроекті, поки він не почав реалізовуватися в життя, є ризики. А для того, щоб цього ризику не було, має бути нагляд громадськості за його виконанням і реалізацією. Ми для цього запрошуємо усіх представників - і місцевої влади, і архітектурної палати, і представників конфедерації забудовників і представників громадських організацій", - додав чиновник.