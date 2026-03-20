Нова пастка біля банкоматів: шахраї винайшли новий спосіб крадіжки грошей з «невидимою ниткою»

Звичайна операція в банкоматі може закінчитися втратою грошей. Шахраї блокують картку тонкою ниткою та підглядають PIN-код жертви.

Нова схема шахрайства

Зловмисники почали використовувати новий спосіб крадіжки грошей через банкомати — так звану «невидиму нитку». Схема дозволяє викрасти банківську картку та дізнатися PIN-код жертви без використання складного обладнання.

Про це повідомив ресурс Ziare.com.

Як працює шахрайська схема

Шахраї втручаються в роботу банкомата ще до появи клієнта. У слот для картки вставляють тонку нейлонову нитку, яка майже непомітна. Вона не заважає пристрою зчитувати дані, тому користувач без проблем вводить PIN-код і здійснює транзакцію.

Проблеми виникають на завершальному етапі — банкомат не повертає картку. Це створює враження технічного збою. У цей момент до людини може підійти сторонній «помічник», який радить повторити операцію або знову ввести PIN-код. Насправді його мета — підглянути код доступу.

Після того як користувач іде, думаючи, що картка заблокована, шахрай витягує її за допомогою тієї ж нитки та знімає гроші, вже знаючи PIN.

Як вберегтися від шахраїв

Фахівці радять уважно оглядати банкомат перед використанням. Якщо під час вставлення картки відчувається опір або рух не є плавним, краще відмовитися від операції.

Також варто:

  • користуватися безконтактною оплатою, якщо вона доступна;

  • прикривати клавіатуру під час введення PIN-коду;

  • уникати сторонніх осіб біля банкомата;

  • у разі блокування картки не залишати місце та звернутися до банку або правоохоронців.

В Україні активізувались шахраї — останні новини

Нагадаємо, раніше українців попереджали про нову шахрайську схему з так званими «мовчазними» дзвінками. Якщо після відповіді у слухавці тиша або виклик одразу обривається — це може бути частиною автоматизованої перевірки активних номерів. Так зловмисники формують бази для подальших атак.

Також ми повідомляли, що Державна податкова служба зафіксувала масову розсилку фейкових листів нібито від податкової. У повідомленнях йдеться про «фінансові перевірки», а їхня мета — отримати доступ до пристроїв користувачів та встановити шкідливе програмне забезпечення.

