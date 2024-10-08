"Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцям – що відомо

У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через "Нову пошту".

Нардепи вже розробили відповідний законопроєкт, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Також читайте Вихід на пенсію: як можна докупити стаж і скільки коштує один рік

За його словами, "Нова Пошта" через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" і "Ощадбанк". Депутат вважає, що широка мережа відділень "Нової пошти" допоможе оперативнішій виплаті пенсій, особливо в сільській місцевості.

"Укрпошта" і "Ощадбанк" є єдиними операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах", – пояснив Тарасенко.

Раніше в уряді повідомили, коли в Україні буде підвищення пенсій.

Читайте також:

Не вистачає страхового стажу для пенсії? Рішення є!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.