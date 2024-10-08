"Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцям – що відомо

В Раді хочуть дозволити отримання пенсії за допомогою "Нової пошти".
У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через "Нову пошту".
Нардепи вже розробили відповідний законопроєкт, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі "Ранок.LIVE".
За його словами, "Нова Пошта" через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" і "Ощадбанк". Депутат вважає, що широка мережа відділень "Нової пошти" допоможе оперативнішій виплаті пенсій, особливо в сільській місцевості.
"Укрпошта" і "Ощадбанк" є єдиними операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта" в селах", – пояснив Тарасенко.
Раніше в уряді повідомили, коли в Україні буде підвищення пенсій.
Читайте також:
- Яку пенсію отримують дружини загиблих військових: особливості призначення
- Пенсії, виплати ВПО, субсидії і тарифи: що змінилося для українців від 1 жовтня
- 2025 року за доставлення газу українцям доведеться заплатити більше