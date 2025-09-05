Нова реальність на ринку праці: тепер більше заробляють ті, хто не міняє роботу

Робота в офісі

Найпопулярніша порада для тих, хто прагне мати високу зарплатню полягала у зміні робочого місця. Однак зараз таке рішення не стане кроком до великих доходів.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії з посиланням на The Economist.

Сьогодні стратегія «Зміни роботу — отримай більшу зарплатню» втрачає свою популярність.

Після пандемії, коли на ринку праці домінувала так звана «Ера великих відставок», доходи працівників, які переходили на нове місце, зростали швидше, ніж у тих, хто залишався.Це відбувалося через високий попит на кадри.

Однак, уперше за 15 років ситуація змінилася: тепер більше заробляють ті, хто зберігає своє робоче місце.

Згідно з даними Центру економічної стратегії, у березні 2025 року різниця в зростанні зарплат між «новачками» та «старожилами» скоротилася з 8,4% у 2022 році до 1,9%. Цей тренд свідчить про стабілізацію ринку праці та зміну пріоритетів роботодавців.

Водночас аналітики зазначають, що ринок праці США «охолоджується».

Йдеться про те, що приватний сектор створює менше нових робочих місць, що призводить до зростання безробіття, зокрема серед випускників. Також співвідношення кількості вакансій до претендентів на роботу досягло рівня 1:1.

Крім того, малий бізнес підвищує зарплати найповільніше з часів пандемії. Ситуацію ускладнює скорочення в консалтингу та проблеми в IT-сфері, де все більшу

В Україні на ринку праці спостерігається інша тенденція Згідно з даними Національного банку України, у серпні 2025 року кількість нових пошукачів роботи зростала швидше, ніж попит на працівників, хоча темпи цього зростання вже почали сповільнюватися.

Попри це, гострий дефіцит кадрів все ще відчувався, що продовжувало стимулювати підвищення зарплат, проте й цей приріст також почав гальмувати.

Раніше ТСН.ua писав про те, що в Україні популярними вакансіями є пакувальник та бариста. Водночас популярність будівельних та готельно-ресторанних спеціальностей різко впала. Якщо у 2021 вони були в топі, то вже наступного року їхня привабливість для працівників значно знизилася.

