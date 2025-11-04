ТСН у соціальних мережах

Нова розробка «Інтерпайпу» - різьбове з’єднання UPJ-QRдля вдвічі швидшого спуску у свердловину – вже успішновикористовується на газових родовищах України

Українська промислова компанія «Інтерпайп» додала до власної лінійки різьбових з’єднань UPJ нову розробку - напівпреміальне рішення UPJ-QR «Quick Run», повідомляється у пресрелізі компанії.

Згідно з повідомленням, з'єднання UPJ-QR спеціально призначене для труб великих діаметрів, а його конструкція значно полегшує і пришвидшує збірку трубних колон під час спуску у нафтогазову свердловину.

UPJ-QR розраховане на використання в якості поверхневих та проміжних обсадних колон у нафтогазових свердловинах і є покращеною альтернативою «традиційній» різьбі АРІ Buttress.

«Трубні колони зі з'єднанням UPJ-QR вже використовуються на газоконденсатному родовищі в Україні. Підвищена швидкість спуску таких колон була підтверджена на місці - повна збірка з’єднання на трубі діаметру 339,7 мм потребувала 4-5 обертів і зайняла всього 20 секунд. Для порівняння в аналогічних умовах для згвинчування колони з різьбою Buttress потрібно щонайменше 10-15 обертів та кілька хвилин», - говориться у повідомленні.

Юрій Курацапов, начальник відділу технічного супроводу продажів та польового сервісу ІНТЕРПАЙП: «Рушійною силою для нових розробок ІНТЕРПАЙП часто є бажання вирішити проблему, з якою стикаються клієнти. Цього разу ми зосередилися на складнощах зі збіркою нафтогазових колон на великих діаметрах, а саме – перекосу під час посадки труби. Нове з'єднання UPJ-QR має ширший крок витків та більший конусний нахил профілю різьби. Така конструкція забезпечує легку посадку, високу стійкість до перекосів під час згвинчування та підвищену міцність з’єднання».

В «Інтерпайпі» також повідомили, що компанія вже понад 10 років розробляє преміальні різьбові рішення для енергетичного ринку. Лінійка преміальних та напівпреміальних трубних з’єднань UPJ вже завоювала постійних клієнтів як в Україні, так і закордоном, зокрема на Близькому Сході, Середній Азії, Північній та Південній Америці.

Довідка:

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році ІНТЕРПАЙП реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб.

У 2024 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

