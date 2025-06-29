- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 9044
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова соціальна допомога від 1 липня: хто з українців зможе її отримати
Українці, які відносяться до найбільш вразливих категорій населення, можуть отримати соціальні виплати від держави.
Від 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Хто може отримати нову виплату від 1 липня 2025 року
Одержати виплату вже від 1 липня зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
допомоги на дітей одиноким матерям
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Від 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи/сім’ї, ситуації яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).
Як подати документи на отримання допомоги
Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім’ї подається:
в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія»)
у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї
Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.