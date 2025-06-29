ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Нова соціальна допомога від 1 липня: хто з українців зможе її отримати

Українці, які відносяться до найбільш вразливих категорій населення, можуть отримати соціальні виплати від держави.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Виплата призначається як мінімум на шість місяців

Виплата призначається як мінімум на шість місяців / © Pexels

Від 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Хто може отримати нову виплату від 1 липня 2025 року

Одержати виплату вже від 1 липня зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

  • допомоги на дітей одиноким матерям

  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Від 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи/сім’ї, ситуації яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Як подати документи на отримання допомоги

Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім’ї подається:

  • в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія»)

  • у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.

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