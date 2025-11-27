Нова угода з МВФ: як вона вплине на українців і бізнес

МВФ / © Associated Press

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на рівні персоналу про нову програму підтримки на 4 роки загальним обсягом у 8,2 мільярда доларів.

Народний депутат Ярослав Железняк зауважує, що у документі прописані зобов’язанні, які взяла на себе українська влада, котрі, зокрема вплинуть на українців при продажі речей в Інтернеті чи працевлаштуванні. Це має допомогти вивести економіку з «тіні», але і вдарить податками по деякому бізнесу і громадянах.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що саме це означає для українців та бізнесу, оскільки передбачаються нові правила для онлайн-торгівлі і зміни у працевлаштуванні.

Зокрема очікується введення так званого «податку на OLX», щоб вивести з «тіні» прибуток, який отримують пересічні громадяни чи ФОПи від продажу товарів чи послуг на великих цифрових платформах, до яких належать, наприклад, OLX, Prom, Kabanchik, Uber, Uklon, Airbnb тощо. Попередньо, платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам не доведеться подавати декларації.

Інші умови він трактує як зміну в умовах пільг на міжнародні поштові відправлення (зараз збори не потрібно сплачувати за посилки до 150 євро — ред.), зміни критеріїв для ФОП (викорінення схем «дроблення» бізнесу), зміни критеріїв у трудових відносинах (чіткі критерії, щоб розмежувати ознаки трудових відносин і цивільно-правових для боротьби з прихованою зайнятістю).

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки обсягом $8,2 млрд на чотири роки.

Про це повідомила премʼєр-міністерка країни Юлія Свириденко за підсумками роботи місії фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом тижня працювала в Києві. Остаточне рішення ще має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Нова програма дозволить профінансувати критично важливі видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

У межах переговорів Фонд підтвердив стійкість української економіки, яка продовжує працювати навіть в умовах ударів по енергетичній та інфраструктурній системах.

Кабінет міністрів також підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік відповідно до рамки програми з акцентом н ефективність витрат.

«Угода охоплює низку фіскальних та монетарних заходів, спрямованих на закріплення програми. Вона має на меті підтримати макроекономічну стабільність, відновити „стійкість боргу та зовнішню життєздатність“, боротися з корупцією та вдосконалити систему державного управління», — йдеться у пресрелізі МВФ.