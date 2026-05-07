Нова українська монета може коштувати до 5 тисяч гривень: що слід перевірити у гаманці

Деякі українські монети останніх років карбування можуть виявитися значно дорожчими за свій номінал. Нумізмати готові платити тисячі гривень за рідкісні екземпляри з браком або незвичними особливостями.

Про це пише «Монети-ягідки».

Йдеться, зокрема, про монету номіналом 10 гривень 2020 року випуску. Більшість таких монет в обігу коштують рівно 10 гривень, а окремі екземпляри можуть продаватися за 50–70 гривень. Однак монети з виробничим браком здатні принести власнику значно більший дохід.

Найціннішими вважаються 10 гривень із поворотом однієї сторони відносно іншої на 180 градусів. За такі екземпляри на онлайн-аукціонах та сайтах оголошень можуть просити від 2 000 до 5 000 гривень.

Фахівці радять уважно перевірити співвідношення сторін монети.

«Якщо ви знайшли 10 грн 2020 року, подивіться на співвідношення сторін. Якщо Мазепа перевернутий відносно протилежної сторони, таку монету можна дорого продати нумізматам. 10 грн із незначним поворотом коштують 150–200 грн», — зазначають на порталі.

Водночас значно дорожчими можуть бути й окремі старіші монети. Наприклад, на онлайн-аукціоні Violity виставили на продаж 1 гривню 1996 року за 35 тисяч гривень.

Таку високу ціну пояснюють рідкісним браком. Йдеться про різновид штампа 1АБ1.1, коли на гурті монети помилково вказано 1995 рік замість 1996-го. Такий дефект виник під час виготовлення тиражу на Луганському верстатобудівному заводі.

Середня вартість такої монети зазвичай оцінюється у 6 000–8 000 гривень, однак окремі продавці виставляють її значно дорожче.

