Нова умова для отримання 90 млрд євро: чого ЄС вимагає від України

Брюссель вимагає від Києва максимально мобілізувати внутрішні доходи / © УНІАН

Реклама

Отримання масштабної фінансової підтримки від європейських партнерів супроводжуватиметься новими економічними зобов’язаннями для українського уряду. Цього разу Брюссель фокусує увагу на здатності країни самостійно наповнювати власну скарбницю та оптимізувати систему зборів.

Про підготовку нових вимог до Києва заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, чиї слова цитує «Європейська правда».

Що саме вимагає Брюссель

Головною умовою для виділення макрофінансового пакета на суму 90 мільярдів євро стане глибока реформа системи оподаткування. У Єврокомісії наполягають, що Україна повинна продемонструвати ефективну мобілізацію внутрішніх доходів, аби зміцнити економіку та знизити залежність від зовнішніх вливань.

Реклама

За словами Валдіса Домбровскіса, який виступив після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів 5 травня, наразі сторони перебувають на досить просунутому етапі перемовин. Європейські та українські посадовці активно узгоджують параметри програми підтримки та перелік зобов’язань.

Деталі ще узгоджуються

Попри підтвердження самого факту нових вимог, європейський високопосадовець поки що утримується від розголошення конкретних термінів та механізмів впровадження змін. Він наголосив, що точні елементи майбутньої податкової реформи все ще є предметом обговорень між Брюсселем та Києвом.

Водночас уже зараз є цілком зрозумілим, що перегляд політики внутрішніх доходів стане невіддільною частиною нової кредитної угоди. Без виконання цих зобов’язань виділення подальших мільярдних траншів може опинитися під питанням.

Нагадаємо, Україна може втратити фінансування від Заходу. Щоб зберегти життєво важливе фінансування від МВФ та Єврокомісії, Україні необхідно ухвалити закон про запровадження ПДВ на міжнародні посилки.

Реклама

Новини партнерів