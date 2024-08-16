NovaPay запустила розстрочку для своїх клієнтів: як це працює

Життя вимагає від нас швидких рішень, а для цього часто потрібні гнучкі фінансові інструменти. Одним із них є розстрочка, яка дозволяє сплачувати за товари та послуги без значного навантаження на бюджет. NovaPay* пропонує клієнтам зручний підхід, який стане в нагоді багатьом із нас.

Незалежно від того, чи шукаєте ви додаткові кошти для покупки, чи потребуєте фінансів для непередбачуваних випадків вже після того, як сплатили за щось, компанія подбає про це.

Що це означає, та як працює розстрочка від NovaPay – розповідаємо далі.

Що таке розстрочка від NovaPay

NovaPay, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), запустила розстрочку. Оформити її можна у мобільному додатку компанії та всього у кілька кліків отримати гроші на картку. Новий продукт має два зручних та простих формати:

Розстрочка на вже здійснений платіж. Вона дозволяє перевести покупку в позику. Це може бути оплата комунальних послуг, купівля товару або навіть переказ за реквізитами – клієнту NovaPay або будь-якого банку.

“Нещодавно я купила планшет, який потрібен мені для роботи, розрахувалась карткою NovaPay. Я відкладала на нього кошти тривалий час та була дуже рада покупці. Однак, за кілька днів захворів мій песик. Гроші на ветеринара були потрібні терміново, тож я перевела частину оплати за планшет в позику. Зараз з моїм мальтіпу все добре, а кошти я без проблем поверну впродовж кількох місяців”, – ділиться досвідом користування послугою львів'янка Олена.

Кредитні кошти на картку. Їх можна використати для оплати майбутніх покупок або для зняття готівки.

“У мене непередбачувано зламався телефон, і не вистачало 10 тисяч гривень для придбання нового. І тут я згадав, що днями приходило сповіщення від NovaPay про можливість оформлення розстрочки. Вирішив провести експеримент та спробувати новий продукт. Думав, що мені знадобиться три місяці, аби повернути позику, але отримав премію та зміг закрити кредит за перший місяць. Був приємно вражений тим, що заплатив комісію лише за фактичний час користування кредитом. Раніше, коли я оформляв розстрочку в інших місцях, потрібно було платити за весь період, на який брав позику”, – каже киянин Максим.

NovaPay запустила розстрочку для своїх клієнтів

Умови отримання розстрочки:

скористатися послугою можуть українці від 18 до 69 років, у яких є мобільний додаток і рахунок у NovaPay;

розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума становить 1000 гривень, максимальна – 100 000 грн (в межах особистого кредитного ліміту), а перший внесок відсутній;

ставка – 0,00001% річних, комісія за надання кредиту – 3,5% від суми кредиту на місяць;

реальна річна процентна ставка – до 97,34%.

«Нещодавно трапилась неприємність – зламався холодильник. Без нього у теплу пору року просто неможливо. Щоб полагодити, потрібно було купити деталі та оплатити роботу майстра, але до зарплати ще чекати і чекати – аж півтора тижня. Тут я згадала, як колега розповідала про можливість оформити розстрочку через NovaPay. Вирішила спробувати. Близько від мене є відділення Нової пошти, тож я пішла туди. Працівники відділення були дуже доброзичливими, допомогли встановити застосунок NovaPay на телефон і пояснили, як оформити розстрочку.

Я взяла у розстрочку 5 тисяч гривень, і одразу ж ці гроші перевела в готівку в тому ж відділенні. Це було важливо, адже майстрові потрібно було заплатити саме готівкою. Кредит планую погасити також у відділенні, одразу після отримання зарплатні, мені так буде зручніше та спокійніше», – ділиться Тетяна з Житомирщини.

Усього кілька кліків: як оформити розстрочку в додатку NovaPay

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно виконати кілька простих кроків:

встановіть додаток NovaPay;

пройдіть реєстрацію та відкрийте рахунок;

у розділі «Кредити» дізнайтеся свій кредитний ліміт, який може сягати до 100 тисяч гривень;

якщо обираєте розстрочку до покупки – натисніть “Оформити розстрочку”, зазначте бажану суму від 1000 гривень і термін погашення;

якщо ж потрібна розстрочка після покупки – обирайте в історії платежів витрату, яку хочете перевести в розстрочку, і натискайте “Перевести в розстрочку”;

Підпишіть договір кодом з SMS. Гроші на картці з'являться за мить, а договір розстрочки надійде листом на електронну пошту.

Як сплачувати за розстрочку від NovaPay

Розстрочку потрібно повертати рівними частинами щомісяця. У додатку NovaPay налаштована зручна функція автоматичного списання, головне – щоб гроші були на картці.

Однак погасити кредит можна й іншими способами:

у відділенні Нової пошти;

самостійно за реквізитами у будь-якому банку чи онлайн-сервісі.

Але не варто забувати, що погасити розстрочку можна достроково без додаткових комісій і відсотків, сплативши лише за час користування.

Нагадаємо, що окрім розстрочки, у NovaPay доступні також і інші кредитні продукти: “Посилка в кредит” та кредит для ФОПів, якщо вони є клієнтами NovaPay і Нової пошти.

Більше можна дізнатися на сайті NovaPay.

*Послуги надає ТОВ "НоваПей Кредит". Ліцензія на діяльність фінансової компанії переоформлена НБУ 12.03.2024 р.