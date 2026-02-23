Нові 200 гривень вводять в обіг в Україні: який вигляд матиме купюра

Гривні (ілюстративне фото) / © Unsplash

Національний банк України вводить з 25 лютого 2026 року в готівковий обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Головною особливістю модифікації стала поява національного гасла «Слава Україні! Героям Слава!» на зворотному боці купюри.

Про це повідомляє Національний банк України.

Як зазначають в НБУ, патріотичне гасло розмістили у верхній правій частині на реверсі банкноти. В усьому іншому дизайн, кольорова гама та система захисту повністю відповідають зразку 2019 року. НБУ вже готує перші партії оновленої готівки для видачі банкам та інкасаторським компаніям для подальшого розповсюдження.

Чи потрібно обмінювати старі гроші?

У Нацбанку наголошують: спеціально обмінювати 200-гривневі купюри попередніх випусків на нові не потрібно.

«Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій», — зазначили у НБУ.

Нові 200 гривень вводять в Україні / © НБУ

Коли оновлювалася валюта

Як повідомили у НБУ, поступове впровадження патріотичного гасла на українських грошах розпочалося у серпні 2024 року до 33-ї річниці Незалежності України. На сьогодні НБУ вже ввів у обіг модифіковані банкноти таких номіналів:

500 та 1000 грн — з 8 серпня 2024 року;

50 грн — з 23 серпня 2024 року;

20 грн — з 21 серпня 2025 року.

Черга оновлення банкноти номіналом 100 гривень настане згодом — про дату введення її в обіг регулятор обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, вже від початку весни українцям доведеться попрощатися з дрібними паперовими грошима, адже Нацбанк остаточно виводить їх з готівкового обігу.

Також у лютому 2026 року офіційні курси долара та євро коливалися незначно, адже стрімке зростання, яке спостерігалося у січні, сповільнилося.